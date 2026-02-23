Daniela Ballester sufrió un ACV hemorrágico: cuál es su estado de salud

La periodista Daniela Ballester se encuentra internada después de haber sufrido un ACV hemorrágico el último jueves, cuando presentó cefalea intensa y molestias cervicales, lo que la obligó a buscar asistencia médica.

Ballester, de 48 años, permanece en el Sanatorio de Los Arcos, donde fue sometida a diversos estudios de control y es acompañada por su círculo íntimo. "Ahora estoy igual al día previo al ACV, sin ninguna secuela. Podría haber sido más grave", afirmó.

La noticia sobre su estado de salud generó preocupación en el ámbito periodístico y, también, entre sus seguidores. La exparticipante de Gran Hermano tiene una trayectoria extensa en los medios. Actualmente, está al frente de ciclos informativos de C5N.

En medio de su internación, la periodista dejó en claro su deseo de recuperarse y retomar su actividad profesional cuando los médicos lo aconsejen. "Ahora, a monitorearme internada y descansar para volver al trabajo", comentó en una entrevista con el sitio Teleshow.

Quién es Daniela Ballester

Nacida en Mar del Plata, cobró popularidad en 2001, cuando formó parte de la primera edición de Gran Hermano. Por aquellos tiempos se desempeñaba como azafata y decía ser fanática de la danza. “En el caso de que gane el premio estoy entre comprar un departamento para que podamos vivir con mi hermana y dejar de pagar alquiler, y poner una escuela de danzas, que sería mi sueño”, dijo en el casting.

En total, estuvo más de tres meses en la casa del reality y llegó a ser una de las cuatro finalistas, junto con Tamara Paganini, Gastón Trezeguet y Marcelo Corazza, que se consagró ganador de GH.

Después de aquella participación, Ballester inició su camino en los medios de comunicación. Apostó por el periodismo y, con los años, se consolidó como una de las principales figuras de C5N. En los Martín Fierro de Cable de 2024, logró su primera estatuilla por Mejor Labor Periodística Femenina.

"Cuando era chica imaginaba este momento, creo que todos los que trabajamos en la tele imaginamos que en algún momento puede pasar. Estoy muy contenta; quiero agradecerle a Felipe (su hijo), que creo que me hace una mejor periodista", expresó al recibir el premio.

Más allá de su tarea periodística, Ballester estuvo en el foco mediático por su relación con el exfutbolista Daniel Osvaldo. Ambos comenzaron a salir en diciembre de 2023 y se separaron meses después, en medio de un escándalo por acusaciones de infidelidad de ambas partes.