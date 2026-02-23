El Club De Mano En Mano lanzó su colecta escolar

El Club Solidario De Mano En Mano puso en marcha una nueva campaña de recolección de útiles escolares en Villa Carlos Paz, en el marco de sus diez años de trabajo comunitario ininterrumpido.

Los elementos serán destinados a merenderos de la ciudad que se encuentran verificados por la Red Solidaria, con el objetivo de acompañar a niños y familias ante el inicio del ciclo lectivo.

La organización recibe cuadernos, hojas de carpeta, cartucheras, lápices, bolígrafos, reglas, sets de geometría, mochilas y guardapolvos.

Los puntos habilitados para las donaciones son el kiosco de la Terminal de Carlos Paz; Librería 5, en Sarmiento 107; Kiosco El Molino, en 9 de Julio y Orgaz; Almacén Las Rejas Blancas, en Los Sauces 549; Librería Almacén Miniko, en Cárcano 67; y Papelera Carlos Paz, en Cárcano 335 y Alberdi 67.

Desde la entidad agradecieron el acompañamiento de la comunidad a lo largo de una década y convocaron a sumarse a esta nueva iniciativa solidaria. Para consultas y coordinación, el contacto es Adriana Villalba, al teléfono 3541-645322.