El pronóstico anticipa calor, sol y lluvias en las sierras de Córdoba

Tras la inestabilidad registrada durante el fin de semana pasado, arrancó la semana con la presencia del sol y se anuncia una jornada con temperatura en ascenso y una máxima que podría llegar a los 30 grados. Mirá el pronóstico para Villa Carlos Paz, el Valle de Punilla y las sierras de Córdoba.

El Servicio Meteorológico Nacional anticipa días con tiempo cambiante, calor y alta probabilidad de precipitaciones.

Para mañana martes 24 de febrero, se prevé un leve ascenso térmico y lluvias en distintos puntos de la provincia. Además, continúa vigente una alerta amarilla para gran parte del territorio provincial, excepto en los departamentos del noreste.

En el día de ayer, dos nuevas crecientes ingresaron al río San Antonio y el arroyo Los Chorrillos (dos de los principales afluentes del lago San Roque) y se activó un protocolo de rescate para salvar a un perro que había quedado atrapado en Playas de Oro.