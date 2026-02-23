El riesgo país inicia la semana arriba de los 500 puntos

El gobierno sigue con atención la evolución del Riesgo País, una variable clave de su programa económico, que pese a la inminente aprobación de la reforma laboral y la concatenación de una serie de datos financieros positivos se estancó por encima de los 500 puntos y vuelve a poner signos de interrogación sobre el refinanciamiento de próximos vencimientos de deuda en moneda extranjera.

La semana se inicia con el indicador soberano en 519 puntos, a 37 puntos del piso de 482 unidades que alcanzó en 29 de enero, según datos que procesa Agencia Noticias Argentinas.

Aquel descenso se produjo como consecuencia de varios factores, entre ellos la confianza que deparó la cancelación del vencimiento de US$4.500 millones del 9 de enero, pero también una caída del precio de los bonos del Tesoro de los Estados Unidos, que resulta la referencia para el cálculo.

Sin embargo, desde ese momento el Riesgo País volvió a empinarse y desinfló las expectativas, pese a que el Banco Central continuó con la compra de reservas, el Tesoro Nacional absorbió pesos en la última licitación, se redujo la estabilidad de la tasa de interés y el Fondo Monetario Internacional (FMI) finalizó la revisión que derivará en el corto plazo en un nuevo desembolso de US$1.000 millones.

También cuenta a favor el factor climático, dado que las últimas lluvias aseguraron el rendimiento de la cosecha de soja que provocará el ingreso de una buena cantidad de dólares entre abril y julio.

A todo esto se agrega el anuncio de fuertes inversiones en sector clave de la economía como la energía y la minería.

A los hechos económicos se sumó el renglón político, con la aprobación de la reforma laboral, un cambio de los considerados “estructurales” y que hacen a la competitividad de la economía argentina.

Tras la modificación que introdujo la Cámara de Diputados, este viernes el Senado le daría sanción definitiva a la reforma laboral, aunque luego queda el capítulo judicial ya que los gremios amenazan con llevar la ley a la justicia lo cual puede demorar su aplicación efectiva.

No obstante, esta favorable inicio de 2026 los inversores mantienen reticencias para hacerse de activos argentinos y en consecuencia el Riesgo País sigue en niveles preocupantes para el plan oficial.

La idea del gobierno es llegar al vencimiento de julio –también por US$4.500 millones- con la posibilidad de realizar una emisión de títulos que le permita rollear el capital. Para ello la tasa a pagar por sobre los bonos del tesoro americano tiene que estar en la zona de los 400 puntos básicos.

El Presidente dijo en últimas entrevistas que sólo emitirá deuda para refinanciar parte de los vencimientos, pero que no tomará nueva deuda dado el superávit fiscal.

El estancamiento de la economía lo que puede atizar la conflictividad social es uno de los factores que posiblemente los inversores estén analizando y mantengan frenadas decisiones.