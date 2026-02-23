¿En qué ciudad de Córdoba llovieron más de 100 milímetros en pocas horas?

Las redes sociales se vieron colmadas de fotos y videos del paso de la tormenta por la ciudad cordobesa de Vicuña Mackenna, donde llovieron más de 100 milímetros en apenas algunas horas. Hubo calles inundadas, desagües tapados y varias propiedades que se vieron afectadas por las intensas lluvias.

El fenómeno se registró el domingo pasado y los registros acumulados oscilaron entre 80 a 115 milímetros.

Hubo algunos locales comerciales donde se pudo ver hasta cuatro centímetros de agua en el interior. La situación se vio agravada por los anegamientos ocasionados por la basura y los servicios de emergencia intervinieron en 23 domicilios y 11 personas debieron ser evacuadas. En ese sentido, se conoció que 2 adultos y 3 menores fueron llevados a domicilios de familiares, mientras que otros fueron alojados en hospedajes de la zona.

Durante el fin semana, gran parte de la geografía cordobesa se vio afectada por las tormentas y hubo crecientes en los principales ríos y arroyos serranos. En la cuenca del lago San Roque, ingresó agua al arroyo Los Chorrillos y también al río San Antonio. Por su parte, en Mina Clavero, la crecida del río sorprendió a turistas y vecinos y se activó el protocolo preventivo.