Fate: el Gobierno recibe a la empresa y el gremio

En un clima de extrema tensión, el Gobierno nacional recibirá este lunes al mediodía a los directivos de la empresa FATE y a los representantes del Sindicato Único de Trabajadores del Neumático Argentino (SUTNA) en la Secretaría de Trabajo.

La audiencia, de carácter virtual, busca destrabar un conflicto que mantiene en vilo a 920 trabajadores tras el anuncio del cierre definitivo de la histórica planta de San Fernando.

Aunque el Ministerio de Capital Humano dictó la conciliación obligatoria, la planta continúa paralizada. La empresa, propiedad de la familia Madanes Quintanilla, exige que el gremio abandone las instalaciones para retomar tareas, mientras que el sindicato liderado por Alejandro Crespo mantiene la permanencia dentro de la fábrica en defensa de los puestos de trabajo.

Fuentes de FATE confirmaron que, independientemente de la conciliación, el plan original de cierre definitivo sigue firme una vez vencidos los plazos legales. Atribuyen la decisión a la caída del consumo, la apertura de importaciones chinas y la alta conflictividad gremial.

Existe una disputa política paralela entre el Gobierno nacional y la gestión de Axel Kicillof. La provincia de Buenos Aires también dictó su propia conciliación obligatoria con apenas minutos de diferencia respecto a la Nación, buscando intervenir en el conflicto territorial.

El conflicto tomó una dimensión política mayor tras las declaraciones del presidente Javier Milei, quien lejos de mediar para evitar el cierre, arremetió contra la empresa en redes sociales. El mandatario rebautizó las siglas de la firma como "Fábrica Argentina de Tarifas Exageradas", acusando a los dueños de haberse beneficiado durante décadas del proteccionismo para no competir.

El SUTNA sumó en las últimas horas el apoyo de Pablo Moyano (Camioneros), quien denunció el riesgo de permitir la importación masiva de neumáticos sin controles, asegurando que esto no solo afecta a los trabajadores de FATE sino también a la seguridad en el transporte de cargas.

Adorni apuntó contra el dueño de Fate: “Hubo complicidad con la vieja política”

El jefe de Gabinete, Manuel Adorni, afirmó este lunes que el dueño de Fate, Javier Madanaes Quintanilla, actuó en complicidad con la “vieja política” al considerar como “sugestivo” el cierre de la compañía en medio del debate de la reforma laboral y paro general de la CGT.

“Es una empresa que hace 15 o 20 años que tiene problemas, que los propios trabajadores te dicen que, a pesar de las decenas de paros que le hicieron, no pudieron doblegarlos. Que un día antes de uno de los debates en el Congreso tome la decisión repentina de cerrar la empresa, bueno, es sugestivo”, afirmó Adorni.

En declaraciones al programa “Esta mañana” de Radio Rivadavia, el jefe de Gabinete dijo que el titular de Fate es “un mal empresario que tuvo la suerte de cazar en el zoológico”, y señaló que eso es algo que “rechazamos y aborrecemos”.

“La conclusión la sacará la gente y cada uno tiene su opinión, pero nosotros entendemos que, efectivamente, hubo detrás (del cierre de Fate en medio del paro de la CGT) una complicidad con la vieja política”, aseveró.