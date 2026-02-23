La Comunidad Regional Punilla recibió al ministro de Educación de la Provincia

Los intendentes y jefes comunales agrupados en la Comunidad Regional Punilla recibieron al ministro de Educación de la Provincia, Horacio Ferreyra, junto a quien dialogaron sobre las políticas educativas que vienen implementándose en la región y las necesidades de cada una de las localidades.

En el marco del Plan de Desarrollo Educativo Provincial 2024-2027, el ministro estuvo acompañado por la secretaria de Coordinación Territorial, Nora Bedano y la magister Gabriela Peretti.

Ferreyra escuchó las distintas realidades y demandas de cada localidad y se comprometió a buscar soluciones en el corto plazo.

«Estos espacios son fundamentales para fortalecer el trabajo coordinado entre municipios y comunas, avanzando en metas y proyectos que prioricen una verdadera gestión situada de la educación, atendiendo las particularidades de cada territorio»; informaron desde la Comunidad Regional Punilla.