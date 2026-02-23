Mayú Sumaj: Cuántos millones se gastaron en el Festival del Pan Casero

Un verdadero escándalo se desató en Mayú Sumaj al conocerse que la comuna destinó más de 180 millones de pesos a la realización del Festival del Pan Casero, que tuvo la peor edición de su historia, con la suspensión de una noche por falta de público, problemas estructurales y un duro cuestionamiento hacia el jefe comunal Fabián Flores.

Se conocieron los detalles del convenio firmado entre la administración de Flores y la empresa privada que participó de la organización del evento, a través del cual, la comuna afrontó importantes gastos que no llegaron a cubrirse con el 50% de la recaudación de los puestos de comida.

Tras un pedido de informes que formalizó el reconocido músico y dirigente Penke Pereyra, se pudo conocer que la comuna de Mayú Sumaj abonó los gastos de contratación de Lautaro Rojas, Jacinta Condorí y Adriana Cayón (la productora pagó el cachet del Chaqueño Palavecino, Marcos Bainotti y Las Voces de Orán, entre otros), pero además costeó los gastos de alojamiento de todos los artistas contratados, el pago de SADAIC y CAPIF, la cobertura sanitaria y de emergencias durante las noches del festival, los costos del armado de las carpas gastronómicas y camarines, toda la técnica del evento (luces, sonido y pantallas), los adicionales de la Policía de Córdoba, los bomberos y las habilitaciones necesarias para desarrollar la celebración, el catering para los artistas y sus acompañantes y el seguro para los espectadores.

Pereyra denunció «la falta de transparencia» a la hora de mostrar los números del festival y consideró que fue «un mal negocio» para la comuna de Mayú Sumaj que puso en riesgo el valor histórico y el legado del Pan Casero. «Tampoco respondieron sobre las habilitaciones y la causa concreta, infraestructural, por la cual suspenden la segunda noche»; añadió en diálogo con El Diario.

Es importante destacar, que del informe, se desprende además que la productora pagó también los baños químicos, el vallado, el transporte de artistas, los generadores eléctricos y los costos de seguridad privada.

Como contraprestación, con respecto a la explotación comercial del evento, se detalla que el 100% de las entradas quedaría para la productora, al igual que la comercialización de bebidas y la barra y la recaudación por venta de publicidad y sponsors. Mientras que, la comuna recibiría únicamente el 50% de la concesión de los puestos gastronómicos.

A su vez, se detalló que la comuna percibió fondos de la Comunidad Regional ($3.000.00) y el gobierno de la Provincia de Córdoba por el evento ($10.000.000), cifras que distan mucho de la erogación económica que hizo la pequeña localidad del sur de Punilla. El manejo de los fondos públicos durante la gestión de Fabián Flores vuelve a estar en el centro de la polémica y muchos vecinos cuestionaron que se hayan utilizado los recursos del erario público para llevar adelante un evento que «no cumplió los objetivos previstos» y que terminó siendo un «gasto» para la administración comunal.

El Festival del Pan Casero 2026 quedará en la historia como el peor de todos, no sólo por la escasa convocatoria que mostró en la primera noche (sábado 10 de enero) sino además por la decisión de suspender (aunque se anunció como una reprogramación) la segunda noche (prevista para el domingo 11 de enero), sin mayores precisiones más que un comunicado donde sostuvieron que la medida se tomó por «inconvenientes de infraestructura» y debido a la «imposibilidad de una pronta solución».