Operan por décima vez a Bastián: su válvula no drena bien

Operan por décima vez a Bastián Jerez este lunes luego de que sus familiares confirmen que su válvula no drena lo suficiente, según supo la Agencia Noticias Argentinas. En las últimas horas se conoció la primera imagen del pequeño desde el hospital.

A través de su cuenta de Instagram, Macarena Collantes, mamá del niño, informó que este lunes al mediodía Bastián va a ingresar de nuevo al quirófano al constatar que su válvula “no estaría drenando lo suficiente”.

“Está produciendo liquidocefaloraquideo más de lo normal y eso estaría complicando hoy poder seguir avanzando”, detalló.

Ante esta nueva operación, que se trata de la décima desde su accidente, Macarena volvió a pedir por la salud de su hijo.

Mientras se evalúa la salud del menor, quien sufrió un grave accidente tras el choque de una UTV y una camioneta en los médanos de Pinamar, su mamá está citada a declarar el próximo 3 de marzo.