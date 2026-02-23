Pintarán un mural en homenaje a los Premios Carlos

Villa Carlos Paz. La ciudad de Villa Carlos Paz fue elegida como la primera del país para dar inicio a una acción artística nacional que rendirá homenaje a los tradicionales Premios Carlos, uno de los máximos reconocimientos al teatro y la cultura local. La iniciativa forma parte de un proyecto encabezado por el reconocido artista Mario Lange, quien recorrerá distintas provincias destacando la identidad y esencia de cada comunidad seleccionada.

La jornada de pintada del mural se realizará el martes 24 de febrero, de 17 a 19 horas, en la plazoleta ubicada en la intersección de avenida Sabattini y Alberdi. La actividad será con entrada libre y gratuita, permitiendo que vecinos, artistas locales y turistas participen activamente en la creación de la obra.

El evento propone transformar el mural en una verdadera celebración colectiva del arte y la cultura, reflejando el fuerte vínculo de la ciudad con los Premios Carlos y su historia teatral.

De esta manera, Villa Carlos Paz vuelve a posicionarse como un referente cultural, siendo el punto de partida de un proyecto que recorrerá todo el país, llevando el arte como símbolo de identidad y encuentro.