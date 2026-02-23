Resolución Enargas I/910 - Obra de Gas Natural

1- Nombre de la Obra: Provisión de Gas Natural a calle Roque Sáenz Peña y Otras – Bialet Massé - Provincia de Córdoba. Este emprendimiento involucra la ejecución de la Red de Distribución Domiciliaria.

2- Delimitación Catastral: Conforme los planos de anteproyecto DC1059/003 - Red de Distribución, elaborados por la Distribuidora de Gas del Centro S.A. La Red de Gas Natural involucra la instalación de cañería en la totalidad de las manzanas 18, 19, 31, 32, 33, 41, 42, 43, 59, 60 y 101 de la zona céntrica de Bialet Massé.

3- Cronograma de Ejecución y Definición de Etapas: el plazo de ejecución de la obra es de 180 días corridos, a partir de la autorización del ENARGAS. La obra se realizará en una etapa. Una vez habilitadas las obras, serán operadas y explotadas comercialmente por la Distribuidora de Gas del Centro S.A. según el convenio suscripto entre la Municipalidad de Bialet Massé y la Distribuidora.

4- Ejecutor: Las obras serán realizadas por la Empresa Redcon Ingeniería SAS, matrícula Nª 251, entidad que se encuentra inscripta en el Registro de Empresas Contratistas, y supervisada por la Distribuidora de Gas del Centro S.A.-

5- Monto de la Obra: - Red de Distribución: Materiales y Mano de Obra: $ 254.425.490,00 - (Pesos Doscientos cincuenta y cuatro millones cuatrocientos veinticinco mil cuatrocientos noventa 00/100 c/IVA incluido).

Los importes incluyen IVA, el costo del servicio domiciliario es de $ 150.000,00 c/IVA incluido)

6- Erogaciones Totales a Cargo de:

a) La Distribuidora (sin recupero): Asesoramiento y asistencia técnica y comercial, Anteproyecto de la obra prevista, Inspecciones técnicas, Interconexiones y empalmes a instalaciones existentes, Provisión de medidores para todas las categorías de clientes, habilitación y puesta en servicio, de acuerdo a la normativa vigente, elementos para acondicionamiento y odorización del gas, operación y mantenimiento de la obra.

b) Los Interesados: Los mismos abonarán el costo de la obra según se detalla a continuación:

Los importes consignados en el cuadro anterior se actualizarán mensualmente, mediante el índice del Costo de Construcción Cba, índice general, a partir de la presente publicación.

7- Modalidad de Pago: De los usuarios a la Municipalidad: Los frentistas beneficiados por la obra abonarán al Municipio de Bialet Masse, a través de un sistema de contribución por mejoras a partir de la aprobación de la Resolucion I/910 por parte del ENARGAS."Artículo 16º - Los contribuyentes podrán optar por la siguiente forma de pago:

1. De Contado con un descuento del 10% (diez por ciento).

2. tres cuotas con un descuento del 5% (cinco por ciento).

3. Seis cuotas sin interés ni recargo.

4. Hasta 12 (doce) cuotas con un interés anual del 25% (veinticinco por ciento).

5. Hasta 24 (veinticuatro) cuotas con un interés anual del 35% (treinta y cinco por ciento).

6. Hasta 36 (treinta y seis) cuotas con un interés anual del 45% (cuarenta y cinco por ciento).

Se aplicará en concepto de intereses punitorios para el pago de cuotas no abonadas en término, lo establecido por Ordenanza tarifaria vigente al momento más el interés correspondiente a la financiación descripta precedentemente.

Para el caso de frentistas carenciados, con una única propiedad y que a la vez sea el asiento de su residencia habitual y continua, condición que se verificará mediante informe socioeconómico, se autoriza al DEM a otorgar un plan de pago excepcional de hasta sesenta (60) cuotas, acorde a las efectivas posibilidades de pago del frentistas.

8- Financiamiento: Se informa que, al momento, no existe asistencia financiera de entidades/organismos, salvo el propio de la Municipalidad de Bialet Massé, sin embargo se está tramitando un préstamo para la ejecución de la obra ante la Subsecretaria de infraestructura Gasífera de la provincia de córdoba.

9- Documentación y Registro de Oposición: se encontrará habilitada la oficina destinada a consultas, información y Registro de Oposición y Observaciones, en La Municipalidad de Bialet Masse, calle Roque Saenz Peña Nº 211 de la Localidad de Bialet masse, de Lunes a Viernes en el horario de 9.00 a 12.00 hs. ( secretaria de Gbierno), a partir del día siguiente a la presente publicacion y por un plazo de treinta (30) días corridos según lo establece la normativa vigente. Dicha oficina cuenta con el proyecto correspondiente a las obras propuestas, los convenios que dan origen a este emprendimiento y las ordenanzas que dan el marco legal a la obra. El registro de Oposición y Observaciones se pone a consideración de quienes acrediten fehacientemente ser propietarios frentistas, futuros beneficiados por la obra.