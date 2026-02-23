Rotary International celebra hoy su 121° aniversario

Este 23 de febrero se conmemora en todo el mundo el 121° aniversario de Rotary International, una de las organizaciones de servicio humanitario más grandes y antiguas del planeta.

Rotary fue fundado el 23 de febrero de 1905 en la ciudad de Chicago (Estados Unidos) por el abogado Paul Harris, junto a tres amigos —Gustavus Loehr, Silvester Schiele y Hiram Shorey— con la idea de crear un espacio de encuentro entre profesionales de distintas actividades que promoviera la amistad, la ética y el servicio a la comunidad. Aquellas reuniones rotativas en las oficinas de sus miembros dieron origen al nombre de la organización.

Con el paso de las décadas, el movimiento creció hasta transformarse en una red global de voluntarios dedicada a mejorar la calidad de vida de las personas y fortalecer el desarrollo de las comunidades.

Actualmente Rotary International está presente en más de 200 países y regiones geográficas, con aproximadamente 1,4 millones de socios, integrados en más de 46.000 clubes rotarios organizados en más de 520 distritos en todo el mundo.

Qué hace Rotary

Los clubes rotarios desarrollan proyectos de servicio en sus propias comunidades y también en cooperación internacional. Sus acciones se enfocan en siete áreas prioritarias:

• Promoción de la paz

• Prevención y tratamiento de enfermedades

• Agua potable, saneamiento e higiene

• Salud materno-infantil

• Educación básica y alfabetización

• Desarrollo económico local

• Protección del medio ambiente

Uno de los programas más reconocidos de la organización es la lucha mundial contra la poliomielitis. Desde 1988, Rotary lidera la iniciativa global «End Polio Now», contribuyendo a la vacunación de miles de millones de niños y logrando reducir la enfermedad en más del 99,9% a nivel mundial.

Rotary en la Argentina

En la Argentina, Rotary se encuentra presente en todas las provincias mediante su organización en distritos y una extensa red de clubes rotarios. Desde allí se impulsan campañas solidarias, programas educativos, becas, intercambios juveniles internacionales y proyectos comunitarios vinculados a la salud, la inclusión social y el desarrollo local.

Cada 23 de febrero los rotarios celebran su aniversario renovando su lema central: «Dar de sí antes de pensar en sí», principio que resume el espíritu de servicio que caracteriza a la institución desde hace más de un siglo.