Se iniciaron las clases en San Luis y Chubut

El ciclo lectivo 2026 se inició este lunes en las provincias de San Luis y Chubut y, mientras que en la primera el acto central se realizó con la presencia del gobernador Claudio Poggi, en la segunda, el mismo fue encabezado por el ministro de Educación, José Luis Punta.

El comienzo de las clases en San Luis fue con las actividades para los niveles Inicial y Primario, mientras que el nivel Secundario arrancará el miércoles y, según supo la Agencia Noticias Argentinas, el inicio fue con normalidad, mientras que se informó que el personal docente y administrativo fue el primero en arribar a las escuelas, tras lo cual los niños llegaron junto a padres, abuelos y hermanos para acompañarlos en el primer acto.

La jornada inaugural tuvo su acto central en la Escuela N°450 Provincia de Neuquén, en Anchorena, departamento Dupuy en una ceremonia encabezada por el gobernador Claudio Poggi que dio inicio a una recorrida por los nueve departamentos, que incluirá más de 20 localidades.

El inicio del ciclo lectivo en San Luis se enmarca en la declaración de 2026 como “El Año de la Educación”, en conmemoración del bicentenario de la primera escuela fundada por Domingo Faustino Sarmiento en San Francisco del Monte de Oro.

En Chubut, también comenzaron las clases

El ministro de Educación de Chubut, José Luis Punta, confirmó el inicio del ciclo lectivo 2026 en toda la provincia y lo definió como “un día de celebración” en diálogo con Jornada Radio, a la vez que dijo: “El comienzo del ciclo lectivo siempre es un motivo de festejo”.

“Los chicos en las escuelas, los maestros dando clases y las familias expectantes generan una emoción difícil de comparar. Soy padre, abuelo y docente. He vivido este momento en todos esos roles y siempre representa renovación y esperanza”, añadió el funcionario.

Además, el ministro expresó: “Prácticamente podríamos decir que el año comienza cuando comienzan las clases. La organización de la sociedad depende en buena medida del calendario escolar”.