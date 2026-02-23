Se suspende el fútbol: AFA convoca un paro del 5 al 8 de marzo

La tensión entre el presidente de la nación, Javier Milei, y el de la AFA, Claudio Tapia, sumó un nuevo capítulo y ya impacta de lleno en la competencia local. Desde la Asociación del Fútbol Argentino admitieron que la fecha 9 del Apertura de Primera División tiene un pedido de cancelación.

La posibilidad tomó fuerza luego de las declaraciones de Fabián Berlanga, presidente de Vélez Sarsfield, quien rompió el silencio en medio del enfrentamiento político-judicial. “No se descarta parar el torneo”, aseguró tras una reunión dirigencial, dejando en claro que la medida está sobre la mesa si consideran que hay un avance sobre la autonomía del fútbol argentino.

#Institucional Comunicado oficial



Los dirigentes de la @LigaAFA solicitaron hoy en Comité Ejecutivo parar el Fútbol Argentino; se adhirieron a la moción los dirigentes de las demás categorías.





En un comunicado, la AFA sostiene que esta medida se tomó en reunión de Comité Ejecutivo y tuvo unanimidad para convocar a un paro de actividades en todas las categorías para los días 5, 6, 7 y 8 de marzo.

Esos días coinciden con la 9ª fecha del Torneo Apertura de Primera División y la 4ª de la Primera Nacional.

Ante la consulta si existe la posibilidad de parar el futbol el presidente de #Velez manifestó



"No lo descartamos. Tomaremos la medida que haya que tomar",



¿Qué está pasando realmente?

El trasfondo del conflicto incluye cuestiones regulatorias, tensiones por la Inspección General de Justicia y el debate por las Sociedades Anónimas Deportivas (SAD), un punto sensible que divide aguas dentro del fútbol. Desde el entorno de Tapia hablan de una defensa institucional ante lo que consideran injerencias externas, mientras que desde el Gobierno sostienen su postura reformista.

Una eventual suspensión del campeonato sería una decisión sin precedentes en plena temporada, con impacto inmediato en clubes, contratos televisivos, sponsors y miles de trabajadores vinculados a la actividad. No se trata solo de un cruce político: el fútbol argentino mueve millones y tiene peso social en todo el país.

Por ahora, no hay confirmación oficial ni fecha definida, pero la advertencia ya fue lanzada. La pelota, esta vez, no está en el césped sino en los escritorios. Y el desenlace podría alterar el calendario de todo el fútbol argentino en las próximas semanas.