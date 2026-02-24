Así luce desde el cielo el mural del acceso a Carlos Paz

El puente que une la Autopista Córdoba–Carlos Paz con la avenida San Martín comenzó a cambiar su fisonomía. Una toma aérea permite apreciar la magnitud del mural que se ejecuta sobre más de 3.100 metros cuadrados en uno de los principales accesos a la ciudad.

La intervención es impulsada por Caminos de las Sierras en el marco de un proyecto de puesta en valor de puentes y estructuras viales a través del arte urbano. La obra incluye la pintura de muros de contención, vigas y laterales del paso elevado.

El diseño, a cargo de los artistas cordobeses Jael Airasca y Ariel Ocampo, se inspira en formas orgánicas, florales y vegetales. Con colores vibrantes y planos amplios, la propuesta busca integrarse al entorno serrano y dialogar con la arquitectura existente.

Según se informó, el mural ya presenta un avance cercano al 40% y se estima que quedará finalizado durante marzo. El equipo trabaja entre ocho y diez horas diarias en distintos frentes de manera simultánea.

El proyecto forma parte de una iniciativa iniciada en 2025, cuando se intervinieron cuatro distribuidores de la avenida Circunvalación de Córdoba, además del homenaje a Héctor “Pirín” Gradassi en el puente sobre la Ruta 5, en el ingreso al autódromo Oscar Cabalén.