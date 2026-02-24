Aumentan los peajes en las rutas nacionales que pasan por Córdoba

El gobierno nacional autorizó un aumento de las tarifas de los peajes nacionales que tiene la empresa estatal Corredores Viales S.A, que también tendrá un impacto sobre las rutas y autopistas que atraviesan la Provincia de Córdoba.

Según pudo conocerse, el incremento comenzará a regir desde el jueves 26 de febrero.

La medida tendrá impacto sobre cuatro estaciones en James Craik (autopista), Ruta Nacional 7 a la altura de Vicuña Mackenna, Ruta Nacional 8 en Sampacho y Ruta Nacional 19 en Devoto.

Los automóviles (categoría 1) pasarán a pagar 1.500 pesos por cada pasada, mientras que los vehículos de mayor porte, de más de seis ejes, deberán abonar 9.000 pesos. Los rodados de Categoría 2 afrontarán un costo de $3.000, mientras que los Categoría 3 abonarán $4.500, los Categoría 4 costarán $6.000 y los Categoría 5 deberán abonar $7.500.

Es importante destacar, que la actualización alcanza a los tramos I al X de la concesionaria, que incluyen corredores estratégicos como las autopistas Buenos Aires–Rosario y Rosario–Córdoba, además de las rutas nacionales 3, 5, 7, 8, 9, 12 y 205, entre otras.