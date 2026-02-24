Belgrano acompaña el paro convocado por la AFA

El Club Atlético Belgrano informó que acompañará el paro convocado del 5 al 8 de marzo, en línea con la decisión adoptada de manera unánime por los clubes que integran la Liga Profesional de Fútbol.

Según el comunicado oficial, la medida responde a un escenario que, desde la perspectiva institucional, implica presiones políticas, judiciales y mediáticas que buscan condicionar el funcionamiento de la Asociación del Fútbol Argentino y de las entidades que la conforman.

La institución remarcó su postura en defensa de la autonomía y la independencia del fútbol argentino, y sostuvo que los debates y resoluciones deben desarrollarse dentro del ámbito propio de la AFA, sin injerencias externas.

Como asociación civil, Belgrano reafirmó su posición en favor de la institucionalidad del sistema futbolístico y el normal desarrollo de sus órganos de conducción.