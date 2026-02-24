Capilla del Monte planifica mejoras en escuelas públicas

El intendente de Capilla del Monte, Fabricio Díaz, mantuvo una reunión con directoras de instituciones de educación pública de la localidad para coordinar acciones vinculadas a la infraestructura escolar, en el marco del Plan de Desarrollo Educativo Provincial.

Del encuentro participaron también integrantes del equipo de gestión municipal. Durante la jornada se analizaron las condiciones edilicias de los establecimientos, las necesidades de mantenimiento y los requerimientos prioritarios para garantizar espacios adecuados para estudiantes y docentes.

Como resultado, se acordó avanzar en un relevamiento integral de cada institución con el objetivo de planificar mejoras y definir intervenciones concretas en los edificios escolares.

El jefe comunal remarcó la importancia de trabajar de manera articulada con la comunidad educativa para fortalecer los entornos de enseñanza y acompañar el desarrollo de las actividades pedagógicas.