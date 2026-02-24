Carlos Paz: cortan el agua por 24 horas por la conexión del nuevo acueducto

La Municipalidad de Carlos Paz informó que este miércoles 25 de febrero se realizará la conexión definitiva del nuevo acueducto de avenida Cárcano, lo que implicará la restricción total del servicio de agua potable durante 24 horas en toda la ciudad.

La interrupción responde a la puesta en funcionamiento de la nueva infraestructura, una obra que apunta a resolver de manera permanente las reiteradas roturas del antiguo acueducto y los daños en el pavimento, una problemática que se arrastraba desde hace décadas.

Desde el municipio indicaron que la duración programada del corte podrá ser afrontada con las reservas domiciliarias obligatorias, y solicitaron a los vecinos realizar un uso responsable del recurso durante la jornada.

La obra forma parte del plan de renovación del sistema de distribución de agua y busca estabilizar el servicio en uno de los corredores más transitados de la ciudad.