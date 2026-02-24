Córdoba recibe el Año del Caballo de Fuego con un festival cultural

Córdoba celebrará el Año Nuevo Chino 2026 con un festival abierto al público el sábado 28 de febrero y domingo 1 de marzo en el Predio Deportivo de Ciudad Universitaria.

La propuesta es organizada por la Agencia Córdoba Cultura junto al Instituto Confucio e incluirá espectáculos culturales, danzas de dragones, exhibiciones de artes marciales y shows musicales en vivo.

Además, habrá puestos de gastronomía china, con platos tradicionales y propuestas como bubble tea, junto a talleres de idioma mandarín, recorte de papel y actividades vinculadas a la cultura oriental.

Durante ambas jornadas también se ofrecerán espacios dedicados a la astrología china, con predicciones para el 2026 en el marco del Año del Caballo de Fuego.

La entrada será libre y gratuita.