Cosquín activa esta semana su nuevo sistema de colectivos

La Municipalidad de Cosquín pondrá en funcionamiento esta semana el nuevo sistema de transporte urbano de pasajeros, en lo que será la primera etapa de un esquema que prevé ampliar progresivamente los recorridos.

Según se informó, el servicio iniciará con un trazado inicial que irá incorporando más barrios con el paso de las semanas, en función de la demanda y la planificación establecida.

Desde el Ejecutivo señalaron que la decisión busca dar respuesta a una necesidad concreta de movilidad diaria para vecinos, estudiantes y trabajadores. El servicio fue nuevamente concesionado con el objetivo de mejorar la conectividad interna y acompañar el crecimiento de la ciudad.

El nuevo esquema contempla líneas y tarifas que ya fueron definidas, y que forman parte del relanzamiento del transporte urbano local.

Funcionamiento del servicio

La prestación se realizará de lunes a viernes, en días hábiles administrativos.

No habrá servicio los sábados, domingos ni feriados.

El sistema operará 10 días antes y 10 días después del ciclo escolar.

Durante enero no se prestará servicio.

Línea 1: Centro – Condado

Centro – Condado (ida): Terminal, Pte. Perón, Salta, Santa Fe, Pan de Azúcar, Av. San Martín, Av. Juan B. Justo, Rotonda Cruz Azul, Las Heras, Bella Vista, Emperador Carlos V, Colinas del Rey, De Las Armas, Conde de Soissons, Emperador Carlos V.

Condado – Centro (regreso): Colinas del Rey, Ruta 38, Av. San Martín, Pte. Perón, Pan de Azúcar, P. Carranza, San Luis, Av. San Martín, Sarmiento, Presidente Perón, Salta (Terminal).

Línea 2: Centro – Acceso Sur – San José Obrero – Casa de Té

Centro – Acceso (ida): Terminal, Pte. Perón, San Luis, Av. San Martín, Podestá, P. Carranza, Podestá, Edison, Centrángulo, P. Carranza, A. Sabattini, Tucumán, Sarmiento, Pte. Perón, Salta, Tucumán, Pedro Ortiz, Puente Mercedes Sosa, Av. Cap. Aviador Omar Castillo.

Barrios San José Obrero (ida): Margarita Palacios, Chango Rodríguez, Armando Tejada Gómez, paso por CIC, Candelaria, Margarita Palacios, Galopera.

Barrios San José Obrero (regreso): Galopera, Armando Tejada Gómez, Av. Cap. Aviador Omar Castillo.

Barrio Pan de Azúcar (ida – únicamente horario escolar): Av. Cap. Aviador Omar Castillo, Rotonda, María Eloísa, Elpidio González.

Barrio Pan de Azúcar (regreso): María Eloísa, Rotonda, Av. Cap. Aviador Omar Castillo.

Centro – Acceso (regreso): Av. Cap. Aviador Omar Castillo, Pan de Azúcar, P. Carranza, A. Sabattini, Pte. Perón, San Luis, Av. San Martín, Sarmiento, Pte. Perón (Terminal).

Beneficios para los usuarios

El boleto tendrá un valor de 1.500 pesos.

A través de una tarjeta personal se aplicará automáticamente un 25% de descuento por viaje.

Los acompañantes de estudiantes con BEC contarán con un 50% de descuento por viaje.

Se recibirán todos los boletos sociales vigentes: BEC, BOS, BSC y BAM.