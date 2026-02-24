Cosquín realizó el primer Reparatón del año

Vecinos llevaron dispositivos para reparar o donar en una jornada que apuntó al acceso tecnológico y la reutilización.

La Municipalidad de Cosquín llevó adelante el Primer Reparatón 2026 en la Oficina de Juventud, en una actividad que reunió a vecinos y vecinas interesados en reparar o donar dispositivos electrónicos.

La jornada se desarrolló junto al colectivo Cybercirujas Córdoba y estuvo orientada a promover la reutilización de equipos, extender su vida útil y facilitar el acceso a la tecnología, especialmente entre jóvenes.

Desde la Coordinación de Juventud señalaron que la propuesta busca combatir la obsolescencia programada y fomentar el conocimiento compartido, además de generar oportunidades para quienes no cuentan con herramientas tecnológicas propias.

El encuentro tuvo buena convocatoria y se enmarca en una serie de acciones locales vinculadas a la inclusión digital y la sustentabilidad.