Cronograma de pagos: quienes cobran este martes

La Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) formaliza este martes 24 de febrero las transferencias en las cuentas bancarias de los titulares.

La jornada resulta central para quienes perciben jubilaciones de ANSES, ya que el depósito contempla la actualización mensual.

Jubilaciones y pensiones que superen un haber mínimo

DNI terminados en 2 y 3: 24 de febrero DNI terminados en 4 y 5: 25 de febrero DNI terminados en 6 y 7: 26 de febrero DNI terminados en 8 y 9: 27 de febrero

Asignación Universal por Hijo y Asignación Familiar por Hijo

DNI terminados en 9: 24 de febrero

Asignación por Embarazo

DNI terminados en 8: 24 de febrero DNI terminados en 9: 25 de febrero

Asignaciones Pago Único (matrimonio, adopción y nacimiento)

Todas las terminaciones de documento: del 10 de febrero al 12 de marzo Asignaciones Familiares de Pensiones No Contributivas

Todas las terminaciones de documento: del 9 de febrero al 12 de marzo

Prestación por Desempleo

DNI terminados en 0 y 1: 24 de febrero DNI terminados en 2 y 3: 25 de febrero DNI terminados en 4 y 5: 26 de febrero DNI terminados en 6 y 7: 27 de febrero DNI terminados en 8 y 9: 2 de marzo