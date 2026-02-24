anses
Cronograma de pagos: quienes cobran este martes
La Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) formaliza este martes 24 de febrero las transferencias en las cuentas bancarias de los titulares.
La jornada resulta central para quienes perciben jubilaciones de ANSES, ya que el depósito contempla la actualización mensual.
Jubilaciones y pensiones que superen un haber mínimo
DNI terminados en 2 y 3: 24 de febrero DNI terminados en 4 y 5: 25 de febrero DNI terminados en 6 y 7: 26 de febrero DNI terminados en 8 y 9: 27 de febrero
Asignación Universal por Hijo y Asignación Familiar por Hijo
DNI terminados en 9: 24 de febrero
Asignación por Embarazo
DNI terminados en 8: 24 de febrero DNI terminados en 9: 25 de febrero
Asignaciones Pago Único (matrimonio, adopción y nacimiento)
Todas las terminaciones de documento: del 10 de febrero al 12 de marzo Asignaciones Familiares de Pensiones No Contributivas
Todas las terminaciones de documento: del 9 de febrero al 12 de marzo
Prestación por Desempleo
DNI terminados en 0 y 1: 24 de febrero DNI terminados en 2 y 3: 25 de febrero DNI terminados en 4 y 5: 26 de febrero DNI terminados en 6 y 7: 27 de febrero DNI terminados en 8 y 9: 2 de marzo