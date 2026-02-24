Icho Cruz: se realizó una nueva edición del FeriMeriando

El pasado domingo se realizó en Icho Cruz una nueva jornada del FeriMeriando de verano, una propuesta que volvió a convocar a vecinos y vecinas para disfrutar de una tarde al aire libre con actividades pensadas para toda la familia.

La feria de emprendedores y el paseo municipal de artesanos ofrecieron una amplia variedad de productos regionales y creaciones locales, consolidándose como una vidriera para el trabajo independiente y la producción artesanal. A su vez, los puestos gastronómicos sumaron diversas opciones que acompañaron la jornada con sabores para todos los gustos.

El encuentro también contó con espectáculos en vivo. La música estuvo a cargo de El Fabri, quien presentó un repertorio que invitó a bailar y celebrar el verano. Los más pequeños, en tanto, disfrutaron de una función de circo protagonizada por el “Payaso Pompom”, que aportó humor y entretenimiento a la tarde.

Desde la organización destacaron la participación de emprendedores y feriantes, y remarcaron que el FeriMeriando continúa consolidándose como un espacio de encuentro comunitario y fortalecimiento del trabajo local en Icho Cruz.