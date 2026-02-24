Javier Milei encabeza la primera reunión de Gabinete del año

El presidente Javier Milei encabeza esta mañana la primera reunión de Gabinete del año, con plantel completo, para supervisar la gestión y establecer las prioridades de cada cartera.

Según supo la agencia Noticias Argentinas, la idea del intercambio es avanzar en la delimitación de los proyectos legislativos claves que serán anunciados por el mandatario libertario en su discurso de apertura de sesiones ordinarias previsto para el domingo 1° de marzo.

Esta mañana, el primero en llegar a Casa Rosada fue el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, seguido por el jefe de Estado que lo hizo minutos antes de las 9 con un marcado operativo de seguridad. Poco a poco, algunos con un visible tono festivo, desfilaron los integrantes del equipo de gestión.

De esta forma, se encontraban presentes los ministros Diego Santilli (Interior), Luis Caputo (Economía), Sandra Pettovello (Capital Humano), Pablo Quirno (Relaciones Exteriores), Alejandra Monteoliva (Seguridad), Carlos Presti (Defensa), Federico Sturzenegger (Desregulación y Transformación del Estado), Mariano Cúneo Libarona (Justicia) y Mario Lugones (Salud).

También asistían el asesor presidencial, Santiago Caputo; el titular de la Cámara de Diputados, Martín Menem; y el presidente del Banco Central, Santiago Bausili.

Las secretarias Karina Milei (General de la Presidencia) y María Ibarzabal Murphy (Legal y Técnica) completaban la nómina.

Se trata de la primera reunión de Gabinete del 2026 dado que el último contacto con la totalidad del Gabinete data del agasajo que organizó el mandatario el 22 de diciembre en la quinta de Olivos a modo de cierre de año.

También se da luego de que la mesa política se reuniera el pasado lunes, en la previa de las sesiones del Senado que tendrán lugar esta semana: el martes para designar autoridades, el jueves para tratar Ley Penal Juvenil y ley de Glaciares y el viernes próximo para sancionar la reforma laboral y el acuerdo comercial entre el Mercosur y la Unión Europea.

El ministro coordinador citó al reducido círculo a cargo de las negociaciones legislativas a reeditar sus encuentros semanales para afinar la estrategia en el tramo final de la prórroga veraniega.

La agenda

Fuentes oficiales recalcaron ante la Agencia Noticias Argentinas que los selectos integrantes del núcleo duro conversaron sobre los proyectos de ley que el Senado debatirá desde el jueves: la nueva Ley de Glaciares (uno de los temas más relevantes para el Gobierno, tal como recalcan desde el entorno del Presidente), el Régimen Penal Juvenil y el acuerdo Mercosur-Unión Europea.

También se repasó la agenda parlamentaria que se impulsará a partir del 1 de marzo, fecha de inicio de las sesiones ordinarias del Congreso.

Javier Milei dedicará parte del discurso a dar detalles de los proyectos de su fuerza política y a repasar parte de su gestión.

Pasadas las 16, la reunión de la mesa política finalizó. Ninguno de los asistentes que se retiraron por la explanada de la Casa Rosada dieron declaraciones sobre detalles adicionales del encuentro, pero las caras demostraron buen humor. Previsible tras la jornada parlamentaria del último jueves en la que el oficialismo consiguió sancionar el proyecto de reforma laboral.