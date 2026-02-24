La Guardia de Infantería celebró 82 años de creación

El Departamento Guardia de Infantería de la Policía de Córdoba celebró este martes su 82º aniversario de creación con un acto encabezado por el jefe de Policía, Marcelo Marín, junto al ministro de Seguridad, Juan Pablo Quinteros, y el secretario de Seguridad, Juan Manuel Aráoz.

Durante la ceremonia se entregaron reconocimientos al personal por su labor y trayectoria. También participaron los subjefes Federico Cisnero y Alberto Bietti, integrantes del Estado Mayor Policial, otras autoridades, familiares y efectivos retirados.

Desde la fuerza destacaron el compromiso histórico de la Guardia de Infantería, que cuenta con equipamiento especial y formación permanente, además de haber dictado cursos en el ámbito internacional.

La dependencia, que lleva más de ocho décadas en funciones, reafirmó su lema institucional y su rol operativo dentro de la estructura policial provincial.