Murió Robert Carradine, actor de La revancha de los novatos y Lizzie McGuire

La familia de Robert Carradine confirmó su fallecimiento a los 71 años. El actor se quitó la vida tras convivir durante más de dos décadas con un diagnóstico de trastorno bipolar, una enfermedad contra la que, según sus allegados, batalló con valentía hasta el final.

En un comunicado difundido por su entorno más cercano, sus familiares expresaron el profundo dolor por la pérdida de quien describieron como “padre, abuelo, tío y hermano”, y destacaron su voluntad de romper el estigma asociado a la salud mental. “En un mundo que puede parecer oscuro, Bobby siempre fue una luz”, señalaron, al tiempo que pidieron respeto y privacidad para atravesar el duelo.

Miembro de una dinastía artística y una carrera marcada por clásicos

Nacido el 24 de marzo de 1954, Robert era el hijo menor del legendario actor John Carradine y hermano de David Carradine, Keith Carradine y Christopher Carradine. La familia Carradine se consolidó como una de las sagas más reconocidas de la industria cinematográfica estadounidense.

Su debut en la gran pantalla se produjo en 1972 junto a John Wayne en The Cowboys. A partir de allí inició una trayectoria sólida y diversa que lo llevó a participar en títulos clave del cine estadounidense de los años setenta y ochenta.

Entre sus primeros trabajos destacados figura The Return, dirigida por Hal Ashby, donde compartió elenco con Jane Fonda y Jon Voight. También formó parte de Mean Streets, afianzando su presencia en el nuevo cine norteamericano de la época.

En 1980 integró el elenco de The Long Riders, dirigida por Walter Hill, donde actuó junto a sus hermanos interpretando a los Younger, en una propuesta singular que reunió a hermanos reales para encarnar a históricos forajidos.

El papel que lo convirtió en un ícono de la cultura pop fue el de Lewis Skolnick en Revenge of the Nerds (La revancha de los novatos), comedia estrenada en 1984 que dio origen a una saga y lo posicionó como uno de los rostros emblemáticos del cine juvenil de los ochenta.

Décadas más tarde volvió a ganar notoriedad entre nuevas generaciones al interpretar al padre del personaje de Hilary Duff en la serie Lizzie McGuire, uno de los mayores éxitos de Disney Channel en los primeros años del 2000.

Música y automovilismo, sus otras pasiones

Más allá de la actuación, Carradine cultivó una profunda pasión por la música. Aunque no sabía leer partituras, tocaba la guitarra y solía compartir escenario con sus hermanos. También colaboró con figuras del folk como Peter Yarrow y Ramblin’ Jack Elliott.

El automovilismo fue otra de sus grandes aficiones: comenzó a competir en karts a los once años y más adelante participó en competiciones de Gran Premio, integrando incluso el equipo Lotus junto a Paul Newman.

Vida familiar

Padre de Ever Carradine, también actriz, Marika e Ian, y abuelo de varios nietos, quienes lo conocieron destacan su carácter generoso, su cercanía y su dedicación constante a la familia. Su sobrina, la actriz Martha Plimpton, lo definía como el “tío favorito de todos”.

El legado de Robert Carradine queda ligado tanto a su extensa filmografía como a una de las dinastías más reconocidas de Hollywood.

Si vos o alguien que conocés necesita apoyo en Argentina, podés comunicarte de manera gratuita con el Centro de Asistencia al Suicida: 135 (desde Capital Federal) o (11) 5275-1135 (desde todo el país), las 24 horas. Pedir ayuda es un paso importante y no tenés que atravesarlo solo.