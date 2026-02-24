“Noches de Teatro” llega a Icho Cruz con propuestas para toda la familia

Durante las vacaciones, el ciclo “Noches de Teatro” en Icho Cruz propone disfrutar de espectáculos artísticos y culturales pensados para toda la familia. La iniciativa busca acercar el teatro a la comunidad en un espacio ameno y accesible, fomentando la participación de vecinos de todas las edades.

La próxima función estará a cargo de la obra “La princesa del desierto”, un espectáculo que invita a imaginar, emocionarse y compartir una noche especial en familia.

La presentación se realizará el viernes 27 de febrero a las 20:00 en el SUM El Faro, ubicado en Av. Argentina 341, y la entrada será a la gorra, permitiendo que todos puedan disfrutar del espectáculo sin restricciones económicas.

El ciclo continúa ofreciendo una alternativa cultural para disfrutar de las vacaciones en Icho Cruz, promoviendo el arte local y la participación comunitaria.