Punilla: Febrero se despide con viento fuerte y la vuelta de las lluvias

Una jornada con nubosidad en aumento, un leve ascenso de la temperatura y amenazas de lluvia se registra este martes 24 de febrero en Villa Carlos Paz, el Valle de Punilla y las sierras de Córdoba. La última semana del segundo mes del año se despedirá con condiciones inestables y alta humedad en toda la región.

Para hoy, se espera una máxima que podría rondar los 33 grados y cielo despejado.

Hacia la noche, se anticipa un cambio de clima con la llegada de fuertes ráfagas de viento sur. Eso hará descender los registros térmicos y para mañana, se prevé una máxima de 27 grados y la llegada de precipitaciones y tormentas de variada intensidad, que continuarían al menos durante las primeras horas del jueves 26.

Las lluvias continuarían durante el viernes 27 y se prevé una máxima estimada de 27 grados.