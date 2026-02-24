Ráfagas, granizo y lluvias intensas en Córdoba

El Observatorio Hidro-meteorológico de Córdoba informó que esta tarde y noche se desarrollarán tormentas de variada intensidad en diferentes sectores del territorio provincial.

El fenómeno estará acompañado por actividad eléctrica, ráfagas fuertes, posible caída de granizo y abundante precipitación en períodos cortos, lo que podría generar anegamientos temporarios y complicaciones en la circulación.

Desde el organismo recomendaron transitar con precaución, especialmente en rutas, zonas serranas y sectores urbanos donde el agua pueda acumularse rápidamente.

El sistema avanzará de manera irregular, afectando distintas áreas de Córdoba a lo largo de la jornada.