Reciclables por semillas en Carlos Paz

Este viernes 27 de febrero, de 10 a 12, se desarrollará una nueva edición del Ecocanje de verano en la Plaza del CAS, conocida como plaza del avión, en Villa Carlos Paz.

Durante la jornada, vecinos podrán entregar ecobotellas, aceite de cocina usado, tapitas plásticas y pilas en desuso. A cambio, recibirán semillas, plantines y bolsas de tela reutilizables.

Además, el equipo de Ambiente brindará asesoramiento sobre gestión de residuos y prácticas de cuidado ambiental.

La actividad busca promover hábitos sustentables y reforzar la participación ciudadana en la separación y recuperación de materiales reciclables.