Ahora sí: Carlos Paz vivirá el show de 140 drones en la peatonal

Villa Carlos Paz finalmente tendrá su noche tecnológica. Este viernes a las 23 se realizará el show de 140 drones que había sido suspendido la semana pasada por condiciones climáticas adversas.

El espectáculo se desarrollará en pleno centro, con epicentro en la zona del Puente Carena y el Paseo del Centro. Desde allí, una flota sincronizada de drones desplegará figuras y animaciones luminosas a unos 90 metros de altura, en una puesta que combinará arte, tecnología y música.

Con una duración estimada de 15 minutos, la propuesta es libre y gratuita y está pensada para que vecinos y turistas puedan disfrutarla desde distintos puntos estratégicos. Para una mejor visualización, se recomienda ubicarse en la peatonal, en el sector de las “cuatro esquinas” o en las inmediaciones de la Iglesia Nuestra Señora del Carmen.

La actividad se enmarca dentro de la agenda de verano y busca ofrecer una experiencia innovadora en el corazón de la ciudad.