Bajó la temperatura y se conoció el pronóstico para el Valle de Punilla

Cómo estará el clima en las sierras
Bajó la temperatura y se conoció el pronóstico para el Valle de PunillaSe registraron fuertes ráfagas de viento sur que cambiaron las condiciones meteorológicas.
El ingreso de un frente frío hizo descender las temperaturas en Villa Carlos Paz y gran parte de las sierras de Córdoba y no se descartan precipitaciones en las próximas horas. Las tormentas podrían aparecer durante la madrugada del jueves 26 de febrero y se prevé para hoy, una máxima que se ubicarían por debajo de los 29 grados.
En horas de la mañana, se registraron fuertes ráfagas de viento sur que llegaron a los 50 kilómetros por hora.
Se lanzó para mañana un «Alerta Amarillo» que alcanza a los departamentos Río Cuarto, Calamuchita, Santa María y Juárez Celman, y se prevé que haya chaparrones aislados en zonas serranas. Las lluvias y tormentas serán de variada intensidad, algunas localmente fuertes, acompañadas por lluvias abundantes en cortos períodos, frecuente actividad eléctrica, granizo y principalmente ráfagas intensas que podrían alcanzar los 70 km/hora.
Se estima una precipitación acumulada de entre 15 y 30 milímetros en la previa del fin de semana.
El Observatorio Hidrometeorológico de la Provincia de Córdoba advirtió sobre condiciones inestables en distintos puntos del territorio.