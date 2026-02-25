Bajó la temperatura y se conoció el pronóstico para el Valle de Punilla

El ingreso de un frente frío hizo descender las temperaturas en Villa Carlos Paz y gran parte de las sierras de Córdoba y no se descartan precipitaciones en las próximas horas. Las tormentas podrían aparecer durante la madrugada del jueves 26 de febrero y se prevé para hoy, una máxima que se ubicarían por debajo de los 29 grados.

En horas de la mañana, se registraron fuertes ráfagas de viento sur que llegaron a los 50 kilómetros por hora.

Se lanzó para mañana un «Alerta Amarillo» que alcanza a los departamentos Río Cuarto, Calamuchita, Santa María y Juárez Celman, y se prevé que haya chaparrones aislados en zonas serranas. Las lluvias y tormentas serán de variada intensidad, algunas localmente fuertes, acompañadas por lluvias abundantes en cortos períodos, frecuente actividad eléctrica, granizo y principalmente ráfagas intensas que podrían alcanzar los 70 km/hora.

Se estima una precipitación acumulada de entre 15 y 30 milímetros en la previa del fin de semana.

El Observatorio Hidrometeorológico de la Provincia de Córdoba advirtió sobre condiciones inestables en distintos puntos del territorio.