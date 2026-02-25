Capilla del Monte llevó controles médicos a los barrios

El Municipio de Capilla del Monte llevó adelante este lunes una jornada de Fichas Médicas Escolares (C.U.S.) en la Plazoleta Dr. Rivero de Barrio Argentino, donde decenas de familias se acercaron para completar los controles exigidos antes del inicio de clases.

El equipo de profesionales del Hospital Municipal Dr. Luqui realizó controles de peso y talla, evaluación bucodental, revisión oftalmológica y verificación del calendario de vacunación, requisito obligatorio para el ciclo lectivo.

En paralelo, personal de la Secretaría de Acción Social brindó asesoramiento para la gestión del Boleto Gratuito, el Programa Paicor y otros trámites sociales.

La campaña continuará el lunes 2 de marzo, de 9 a 12, en la Plazoleta Virgen del Valle, en Barrio Zapato Norte, con el mismo esquema de atención.