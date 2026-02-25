Piden hacer un uso responsable

Carlos Paz estará sin agua durante 24 horas: ¿a qué se debe?

El corte se inició a la medianoche y se extenderá hasta los primeros minutos del día de mañana.
miércoles, 25 de febrero de 2026 · 09:41

Un corte de agua de 24 horas se vive este miércoles 25 de febrero en la ciudad de Villa Carlos Paz y piden a los vecinos hacer un uso responsable de las reservas domiciliarias. La restricción se mantendrá durante toda la jornada hasta los primeros minutos del jueves 26 y según informaron desde el municipio, alcanzará a la totalidad de los barrios.

La interrupción del servicio se debe a la puesta en funcionamiento el nuevo acueducto, una obra histórica que permitirá solucionar los problemas de abastecimiento de agua potable en la ciudad.

La obra se desarrolló a partir de una importante inversión con fondos de la Municipalidad y el gobierno provincial y pondrá fin a las roturas permanentes del acueducto y del pavimento, ocasionadas por seis décadas de desinversión por parte de la Coopi, la antigua prestataria de los servicios de agua en el ejido municipal y las comunas del sur de Punilla.

En ese sentido, se hizo la renovación de 2400 metros de cañería de cemento por una nueva tubería PRFV de 600 mm de diámetro.

