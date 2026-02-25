Cómo funcionará el nuevo transporte urbano de Cosquín

Con la puesta en marcha del nuevo servicio urbano, Cosquín vuelve a contar con un sistema de transporte público que cubrirá gran parte de la ciudad y priorizará el traslado escolar. El servicio estará a cargo de la empresa Martínez S.R.L., con acompañamiento económico del municipio y el respaldo provincial a través de programas sociales.

La traza del recorrido conecta: Zona Norte hasta El Condado (uno de los barrios más alejados del centro); Zona Sur hasta Alto de Los Hornos, Mieres y El Hornillo y Zona Este hasta San José Obrero, donde se encuentra uno de los establecimientos educativos.

Según detallaron desde la prestataria, el recorrido cubre el 100% de los colegios de la ciudad y fue diagramado especialmente para garantizar el acceso escolar. En ese sentido, uno de los puntos más destacados es la incorporación del barrio El Condado, que nunca había contado con servicio urbano regular.

El transporte cubrirá la totalidad de los horarios escolares, asegurando la ida y el regreso de estudiantes y docentes. Además, contará con frecuencia regular programada para que los vecinos puedan organizar sus actividades diarias. Durante los primeros tres días de funcionamiento el servicio será gratuito, permitiendo a los vecinos conocer recorridos y horarios.

Formas de pago y beneficios: El sistema contará con todos los programas provinciales vigentes impulsados por el Gobierno de Córdoba a través de la Secretaría de Transporte encabezada por Cristian Sansalone.

Entre los beneficios disponibles se encuentran, Boleto Educativo Gratuito (para estudiantes y docentes), Boleto Obrero Social, Beneficios para Jubilados, Boleto Social para Adultos Mayores. Estos programas representan cerca del 40% de la recaudación del sistema, lo que permite sostener tarifas accesibles y garantizar el acceso al servicio.

El municipio realizará controles permanentes del servicio y mantendrá diálogo abierto con centros vecinales y vecinos para ajustar recorridos y horarios según la demanda. El intendente Raúl Cardinali destacó que este es el primer paso hacia un sistema que podrá ampliarse en el futuro: «Necesitamos que la gente lo utilice para que pueda crecer».