Córdoba celebrará el Año Nuevo Chino con shows y cultura

Córdoba se prepara para celebrar el Año Nuevo Chino el sábado 28 de febrero y domingo 1 de marzo en la intersección de avenida Concepción Arenal y Nores Martínez, en Ciudad Universitaria. La propuesta es organizada por la Agencia Córdoba Cultura junto al Instituto Confucio y contará con entrada libre y gratuita.

El evento ofrecerá una experiencia abierta al público que combinará tradiciones orientales con expresiones artísticas locales. La programación incluirá gastronomía típica, espectáculos culturales, exhibiciones artísticas y actividades participativas.

Durante el lanzamiento oficial, realizado en el Museo Evita Palacio Ferreyra, el presidente de la Agencia Córdoba Cultura, Marcelo Rodio, destacó el valor de la integración cultural y el vínculo con la comunidad china en la provincia.

El sábado 28, desde las 18, el predio contará con un escenario al aire libre. La astróloga Jimena La Torre presentará las predicciones para 2026, año del Caballo de Fuego. También participarán el Circo Zeta con intervenciones itinerantes, el DJ Micael Cobaski y las bandas Planeador V y Los Nombradores del Alba.

El público podrá recorrer distintos espacios temáticos. El Instituto Confucio ofrecerá talleres de armado de faroles, clases modelo de chino mandarín y demostraciones de recorte de papel.

En el sector gastronómico habrá cocina tradicional china, ceremonias de té, bubble tea y pastelería oriental.

Uno de los sectores más convocantes será “Viví China en Córdoba”, con exhibiciones de artes marciales y el tradicional desfile de leones y dragones.

Además, se realizará el conversatorio “China en el orden global”, donde se abordarán los vínculos comerciales y culturales entre Córdoba y el país asiático.