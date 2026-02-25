Cuesta Blanca: reparan un tramo de la Ruta Provincial N°14 en cercanías de Copina

La Comuna de Cuesta Blanca llevó adelante trabajos de reparación sobre la Ruta Provincial N°14, en el sector cercano a Copina, con el objetivo de garantizar mejores condiciones de circulación para vecinos y visitantes.

Las tareas fueron realizadas con maquinaria propia de la Comuna por los agentes comunales José López, Gabriel Pedernera y Maximiliano Villarreal, quienes trabajaron en el acondicionamiento del tramo afectado para restablecer su transitabilidad.

La presidenta comunal, Ana Gaitán, destacó el compromiso y la dedicación del personal involucrado, subrayando la importancia de mantener en condiciones la infraestructura vial, especialmente en sectores de alto tránsito. Gracias a la intervención, el tramo intervenido ya se encuentra nuevamente habilitado para la circulación vehicular.