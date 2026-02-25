El altonivel de Valle Escondido entra en su tramo decisivo

El altonivel que se construye en el cruce de avenida República de China y avenida Ejército Argentino, en la zona urbana de la Ruta E-55, ingresó en su etapa final con un avance del 93 por ciento.

La estructura principal del viaducto curvo, de 145 metros de extensión, ya fue completada. Actualmente se ejecutan los empalmes de calzada entre la avenida República de China y la subida al puente, así como la bajada hacia la avenida Ejército Argentino.

En paralelo, se realizan tareas de hormigonado en las defensas laterales, trabajos de iluminación y la construcción de una pasarela peatonal elevada que permitirá a los vecinos cruzar la avenida Ejército Argentino de manera segura. En los próximos días está prevista la colocación de la carpeta asfáltica por donde circularán los vehículos.

La obra, ejecutada por Caminos de las Sierras, contempla además un ramal ascendente en terraplén de 200 metros que conecta con el viaducto, y un tramo descendente de 112 metros con muros laterales de hormigón.

Como parte de los trabajos se ensanchó la avenida Ejército Argentino en sentido entrante a Córdoba, incorporando un tercer carril desde la bajada del viaducto hasta la intersección con calle Cagliero, a la altura de barrio Don Bosco.

Una vez habilitado, el altonivel permitirá una salida más ágil desde avenida República de China hacia Circunvalación y el centro, además de mejorar la fluidez del tránsito proveniente de Villa Warcalde y La Calera, evitando las demoras en la actual intersección semaforizada.