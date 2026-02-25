El Centro de Empleados de Comercio hizo entrega de los útiles escolares

El Centro de Empleados de Comercio de Villa Carlos Paz hizo entrega de los tradicionales útiles escolares para las familias de los afiliados. Como es habitual cada año, la ceremonia fue encabezada por el secretario general Carlos Orso y estuvo destinado a todos los hijos de los socios del sindicato

Este acontecimiento tuvo lugar este miércoles por la tarde y contó con la asistencia de una gran cantidad de mercantiles, quienes se llegaron a la sede ubicada en Lisandro de la Torre y Punilla a retirar este primer gran beneficio del año.

Tambié estuvo presente parte de la actual comisión directiva liderada por Orso.

«Estamos muy contentos de poder otorgarle un año más este beneficio a nuestros socios en este contexto tan complejo que atravesamos como país. Para nosotros desarrollar este tipo de acontecimientos es motivo de orgullos»; destacó el dirigente sindical.