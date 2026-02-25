Histórico: Cosquín presentó la nueva flota de transporte urbano

En un acontecimiento histórico, la ciudad de Cosquín presentó oficialmente el nuevo servicio de transporte urbano. El acto fue encabezado por el intendente Raúl Cardinali, acompañado por el secretario de Transporte de la Provincia de Córdoba, Cristian Sansalone, y por Fernando Martínez, socio gerente de la empresa Martínez S.R.L.

«Es un hecho importante para nuestra ciudad»; expresó Cardinali a El Diario. El mandatario destacó que la recuperación del servicio se da en «un contexto realmente complicadísimo», en referencia a la quita de subsidios nacionales al transporte público y dijo que se trata de «un esfuerzo que hacen los vecinos de Cosquín para Cosquín».

En el mismo sentido, agradeció el acompañamiento del gobernador y el compromiso asumido por la empresa prestataria.

Además, Cardinali pidió el acompañamiento de la comunidad: «Necesitamos que la gente lo utilice para que pueda crecer. Este es un inicio, un primer paso».

Según se explicó, el sistema mantendrá inicialmente el esquema base del servicio que existía anteriormente, con la posibilidad de extender recorridos hacia otros barrios a medida que aumente la demanda. El municipio realizará un aporte mensual de 16 millones y medio de pesos durante seis meses y los días miércoles, jueves y viernes de esta semana, el transporte será gratuito para que los vecinos puedan probar el servicio, conocer horarios y recorridos, y realizar sugerencias.

El secretario de Transporte de la Provincia, Cristian Sansalone, llevó el saludo del gobernador Martín Llaryora y destacó que la Provincia continúa sosteniendo el sistema ante la eliminación del Fondo Compensador Nacional en diciembre de 2023. «Todas las provincias seguimos pagando el impuesto a los combustibles, pero Nación no restituyó los fondos al transporte del interior»; señaló. En ese marco, aseguró que Córdoba sostiene la demanda a través de los boletos sociales, que representan cerca del 40% de la recaudación de las empresas. Confirmó además que el nuevo transporte urbano de Cosquín contará con todos los programas provinciales, como el Boleto Educativo Gratuito, Boleto Obrero Social, beneficios para jubilados y adultos mayores.

Fernando Martínez, socio gerente de la prestataria Martínez S.R.L, valoró el trabajo conjunto con el municipio y adelantó que el nuevo servicio representa una solución para aquellos barrios que históricamente no contaban con transporte. «El barrio El Condado nunca tuvo servicio urbano. Es el más alejado del centro y hoy los vecinos están muy contentos porque es una solución, sobre todo en horarios escolares. Se trata de un servicio seguro, eficiente y económico, con unidades nuevas y una planificación pensada para cubrir las principales necesidades educativas de la ciudad»; manifestó a este medio.

Con este lanzamiento, Cosquín da un paso importante en materia de servicios públicos, con un esquema que apuesta al crecimiento progresivo y al trabajo conjunto entre municipio, provincia, empresa y vecinos.