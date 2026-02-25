Postal completa en el dique: embudo y «cola de novia»

El lago San Roque se convirtió este miércoles en una de las postales más impactantes de la provincia, al superar su nivel de vertedero y mantener activo el tradicional embudo.

Según los registros actualizados al 25 de febrero, el embalse alcanza los 35,57 metros, es decir, 27 centímetros por encima de la cota de vertedero fijada en 35,30 metros. Esa diferencia es suficiente para sostener la descarga controlada de excedentes hacia el río Suquía.

El funcionamiento del vertedero genera una imagen hipnótica: el agua cae en forma circular y se precipita con fuerza hacia el interior del conducto, formando un efecto visual que cada vez que ocurre atrae miradas y cámaras.

En comparación con otros diques cordobeses, el San Roque es el único que actualmente se encuentra por encima de su nivel de vertedero. El resto de los embalses de la provincia registra cotas por debajo de sus máximos operativos.

El repunte del lago responde a las lluvias acumuladas en la cuenca durante las últimas semanas, que permitieron recuperar volumen tras períodos de descenso. Mientras tanto, el embudo vuelve a transformarse en protagonista y en uno de los escenarios más buscados por vecinos y visitantes.