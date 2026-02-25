Retiraron más de 1100 toneladas de basura de basurales y canales de Córdoba

La Municipalidad de Córdoba informó que retiró más de 1100 toneladas de residuos que habían sido arrojados en basurales a cielo abierto y canales de desagüe en distintos sectores de la ciudad.

Las tareas se llevaron adelante en conjunto con las empresas recolectoras, reforzando los operativos habituales de limpieza en barrios donde se detectan micro y macrobasurales.

Desde el municipio solicitaron la colaboración de los vecinos para denunciar el arrojo ilegal de residuos urbanos. Los reclamos pueden realizarse a través de la App Ciudadana, al teléfono 3512089133 del Instituto de Protección Ambiental y Animal, o al 4285600 de la Dirección de Higiene Urbana.

El objetivo es sostener los operativos de saneamiento y reducir la formación de nuevos focos de acumulación de basura en la vía pública.