Saneamiento: La Defensoría insiste en las cloacas para el sur de Punilla

El defensor del pueblo, Víctor Curvino, reiteró su pedido de informes a las localidades de la cuenca del lago San Roque, con la intención de conocer si tienen presupuestado la ejecución de las obras de cloacas durante el 2026. En el marco del programa «Hablemos de Cloacas», se intensificaron las gestiones para avanzar hacia el saneamiento del embalse.

Desde el inicio de la gestión en el año 2022, la Defensoría del Pueblo busca brindar respuestas a los distintos reclamos de los vecinos por los problemas ambientales ocasionados por la contaminación del lago.

A partir de entonces, Curvino y el defensor del Pueblo Adjunto, Jorge Álvarez, se reunieron con los intendentes y jefes comunales de las localidades de la cuenca para saber sobre la realización de las cloacas en cada uno de estos lugares y llegaron a la conclusión de que ninguna contaba con la realización de estas obras.

«El único municipio que cuenta con las obras de cloacas en un 64% de su totalidad es Villa Carlos Paz»; detalló Curvino, quien además enfatizó en que cada municipio y comuna debe trabajar de manera mancomunada con el gobierno provincial para desarrollar estas obras de saneamiento.

«Hemos solicitado informes a estas comunas y municipios para saber que obras han podido llevar adelante hasta el 2025 y cual es el presupuesto del 2026 destinado a estas obras de infraestructura, sumando este pedido a los diferentes Concejos de Representantes y Concejos Deliberantes de cada localidad para que nos otorguen detalles al respecto»; siguió el Defensor del Pueblo.

Curvino también se refirió al rol de la Comunidad Regional Punilla con respecto a la situación y manifestó: «La Comunidad Regional Punilla, mediante su presidente kirchnerista Fabricio Diaz, quien además responde políticamente a (Carlos) Caserio, debe ser participe fundamental en el apoyo de la realización de estas obras de cloacas».