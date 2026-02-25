UTHGRA realizó su segunda jornada recreativa del año y acompaña el inicio de clases

El pasado 12 de febrero, la seccional de UTHGRA Córdoba volvió a convertirse en un espacio de encuentro para las familias afiliadas en el marco de la segunda jornada recreativa del año.

La actividad se desarrolló en la sede ubicada en Santiago del Estero 151 y reunió a niños y adultos en una tarde colmada de propuestas participativas. Con una amplia convocatoria, la jornada ofreció distintas actividades lúdicas, espacios creativos, juegos grupales y momentos pensados para el disfrute compartido.

Cada propuesta fue diseñada para que las familias pudieran encontrarse, interactuar y vivir una experiencia distinta en un entorno cuidado y preparado especialmente para la ocasión. Durante el encuentro se destacó la importancia de generar estos espacios como parte del compromiso permanente de UTHGRA Córdoba con sus afiliados, promoviendo instancias que trascienden lo estrictamente laboral y fortalecen el sentido de pertenencia.

En esa misma línea de acompañamiento, el pasado 23 de febrero dio inicio la entrega de mochilas y kits escolares destinados a hijos de afiliados en edad escolar, tanto de nivel primario como secundario. Esta acción forma parte de las políticas sociales impulsadas por la Seccional para apoyar el comienzo del ciclo lectivo y estar presentes en cada etapa del desarrollo educativo de las familias.

La entrega se realiza del 23 al 27 de febrero, en el horario de 9 a 18 horas, con jornada extendida los días jueves 26 y viernes 27 hasta las 19 horas.

Los puntos de entrega habilitados son la Seccional UTHGRA Córdoba (Santiago del Estero 151), la Delegación Villa Carlos Paz (Carlos Pellegrini 158) y la Delegación Río Ceballos (Av. San Martín 5836).

Este beneficio es exclusivo para afiliados y requiere la presentación de la documentación correspondiente para acreditar afiliación, vínculo y escolaridad. Asimismo, quienes aún no se encuentren afiliados pueden realizar el trámite al momento de acercarse, presentando DNI, último recibo de sueldo y constancia de CUIL.

Desde UTHGRA Córdoba se agradece a todas las familias que participaron de la jornada recreativa y se renueva el compromiso de seguir impulsando políticas y acciones que acompañen a los trabajadores y fortalezcan la comunidad gastronómica y hotelera de la provincia.

Córdoba: Santiago del Estero 151 / Villa Carlos Paz: Carlos Pellegrini 158 / Río Ceballos: Av. San Martín 5836 www.uthgracba.org.ar / [email protected] / Tel: 351-5704431 / WhatsApp: 351-2380031