Vuelve el agua a Carlos Paz: entró en funcionamiento el nuevo acueducto

El Municipio de Villa Carlos Paz informó que culminaron los trabajos de conexión y ya comenzó a funcionar el nuevo acueducto del Servicio Municipal de Agua, una obra ejecutada de manera conjunta con el Gobierno Provincial.

En este marco, el servicio de agua potable comenzó a normalizarse y se estima que quedará completamente regularizado en el transcurso de las próximas horas.

La obra incluyó la renovación de 2.400 metros de cañería de cemento, que fueron reemplazados por una nueva tubería de PRFV de 600 milímetros de diámetro, etapa que ya se encuentra finalizada. Esta mejora permitirá optimizar la distribución y garantizar mayor eficiencia en el sistema de abastecimiento.

Próxima refuncionalización de la Avenida Cárcano

El proyecto integral contempla además la futura repavimentación y refuncionalización de la Avenida Cárcano, en el tramo comprendido entre Avenida General Paz y Brasil. Los trabajos incluirán la readecuación de la calzada, la construcción de un separador central y mejoras en el sistema de escurrimiento pluvial, fortaleciendo tanto la infraestructura vial como el perfil turístico de la ciudad.