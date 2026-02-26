Abren inscripciones para Mi Querumana en Valle Hermoso

La Escuela de Danzas Folclóricas Mi Querumana, IDAF – Zonal La Cumbre – Anexo Valle Hermoso, abrirá sus actividades el sábado 7 de marzo de 2026 en la localidad.

Las clases se desarrollarán en el Salón del Hotel Ex Buenos Aires, ubicado en la intersección de Gobernador Cárcano y Remedios de Escalada. La propuesta contará con un encuentro semanal, los días sábados de 10.00 a 11.30.

La formación estará a cargo de la profesora María José Mercado y está destinada a personas de ambos sexos. Se trata de una actividad arancelada.

Quienes deseen inscribirse podrán hacerlo en el Centro Cultural, situado en Walter Consalvi 234.