Carlos Paz mejora la Escuela José de San Martín con obras

Carlos Paz mejora la Escuela José de San Martín con obrasEl intendente Esteban Avilés recorrió los trabajos de pintura y mejoras edilicias que se ejecutan en el marco del programa FODEMEEP.
La Escuela José de San Martín, una de las instituciones emblemáticas de Villa Carlos Paz, avanza con tareas de pintura interior y exterior y trabajos de puesta en valor en el edificio.
El intendente Esteban Avilés visitó el establecimiento para supervisar las obras que se desarrollan a través del programa FODEMEEP, destinado a mejorar las condiciones edilicias de los establecimientos educativos.
Durante la recorrida, el jefe comunal dialogó con la directora Sonia Mattia y con el equipo docente, destacando el trabajo diario de la comunidad educativa.
Desde el municipio señalaron que estas intervenciones apuntan a fortalecer la infraestructura escolar y brindar mejores espacios para el desarrollo de las actividades pedagógicas.