Córdoba exige turno previo para retirar residuos voluminosos

Gestión ambiental urbana
Córdoba exige turno previo para retirar residuos voluminososColchones, muebles y artefactos grandes no deben dejarse en la vía pública sin coordinación previa con el servicio municipal correspondiente.
La Municipalidad de Córdoba recordó que los residuos voluminosos no deben depositarse en la calle sin haber gestionado previamente un turno para su retiro. La medida apunta a evitar microbasurales, obstrucciones en la vía pública y problemas ambientales en los barrios.
Colchones, muebles y otros artefactos de gran tamaño cuentan con un servicio especial, gratuito y organizado por zonas, que permite coordinar el retiro de manera planificada.
Para la Zona Centro, el servicio está a cargo de LAM S.A. y los vecinos pueden solicitar turno al 0800 555-52672.
En la Zona Norte, la empresa URBACOR recibe pedidos al 0800 777-8722.
En la Zona Sur, Logística Urbana S.A. (LUSA) gestiona los retiros al 0800 888-5872.
Desde el municipio señalaron que el objetivo es sostener una ciudad más limpia y ordenada, promoviendo la responsabilidad individual en la gestión de residuos domiciliarios de gran porte.