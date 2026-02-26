Córdoba renueva la subida del Cerro con obras día y noche

La Municipalidad de Córdoba avanza con la renovación de la avenida Rafael Núñez, en el tramo conocido como la subida del Cerro, como parte del Plan de Reparación Vial Integral que se desarrolla en distintos puntos de la capital.

Según se informó, las cuadrillas trabajan día y noche sobre uno de los corredores con mayor circulación vehicular, con el objetivo de mejorar la carpeta asfáltica y optimizar la transitabilidad.

El plan contempla actualmente 18 frentes de obra activos en la ciudad, con turnos diurnos y nocturnos para acelerar los tiempos de ejecución. Los trabajos continuarán en el sector sur de la avenida en las próximas etapas.